УКР РУС
18 січня 2025, 14:18
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В яких областях йтиме мокрий сніг: прогноз погоди на 19 січня

Юлія Муріна

Погода у неділю, 19 січня, в Україні буде хмарною з проясненнями. Великі морози не очікуються. Подекуди йтиме мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 19 січня

На Сході, вночі й на Південному Сходу йтиме невеликий мокрий сніг. Тим часом на решті території без опадів. Також вночі та вранці на Заході подекуди туман, а на дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі від +2 до -3 градусів, у Карпатах -2 – -3. Вдень +1 – +6, але у східних і Сумській областях близько 0 градусів.

Прогноз погоди на 19 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +3 – +5
  • Ужгород +2 – +4
  • Львів +4 – +6
  • Івано-Франківськ +5 – +7
  • Тернопіль +3 – +5
  • Чернівці +5 – +7
  • Хмельницький +3 – +5
  • Луцьк +2 – +4
  • Рівне +2 – +4
  • Житомир +3 – +5
  • Вінниця +4 – +6
  • Одеса +5 – +7
  • Миколаїв +4 – +6
  • Херсон +3 – +5
  • Сімферополь +4 – +6
  • Кропивницький +3 – +5
  • Черкаси +3 – +5
  • Чернігів +1 – +3
  • Суми -1 – +1
  • Полтава -1 – +1
  • Дніпро +1 – +3
  • Запоріжжя +2 – +4
  • Донецьк +1 – +3
  • Луганськ +1 – +3
  • Харків -1 – +3