18 січня 2025, 14:18
В яких областях йтиме мокрий сніг: прогноз погоди на 19 січня
Погода у неділю, 19 січня, в Україні буде хмарною з проясненнями. Великі морози не очікуються. Подекуди йтиме мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 19 січня
На Сході, вночі й на Південному Сходу йтиме невеликий мокрий сніг. Тим часом на решті території без опадів. Також вночі та вранці на Заході подекуди туман, а на дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі від +2 до -3 градусів, у Карпатах -2 – -3. Вдень +1 – +6, але у східних і Сумській областях близько 0 градусів.
Температура у великих містах
- Київ +3 – +5
- Ужгород +2 – +4
- Львів +4 – +6
- Івано-Франківськ +5 – +7
- Тернопіль +3 – +5
- Чернівці +5 – +7
- Хмельницький +3 – +5
- Луцьк +2 – +4
- Рівне +2 – +4
- Житомир +3 – +5
- Вінниця +4 – +6
- Одеса +5 – +7
- Миколаїв +4 – +6
- Херсон +3 – +5
- Сімферополь +4 – +6
- Кропивницький +3 – +5
- Черкаси +3 – +5
- Чернігів +1 – +3
- Суми -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Дніпро +1 – +3
- Запоріжжя +2 – +4
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ +1 – +3
- Харків -1 – +3