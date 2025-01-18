В яких областях йтиме мокрий сніг: прогноз погоди на 19 січня

Погода у неділю, 19 січня, в Україні буде хмарною з проясненнями. Великі морози не очікуються. Подекуди йтиме мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 19 січня

На Сході, вночі й на Південному Сходу йтиме невеликий мокрий сніг. Тим часом на решті території без опадів. Також вночі та вранці на Заході подекуди туман, а на дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі від +2 до -3 градусів, у Карпатах -2 – -3. Вдень +1 – +6, але у східних і Сумській областях близько 0 градусів.

Прогноз погоди на 19 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах