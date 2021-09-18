Дощі та грози оминуть лише кілька областей: прогноз погоди на 19 вересня

Погода в Україні у неділю, 19 вересня, буде переважно хмарною і дощовою. Майже усі регіони накриють опади, подекуди вони переростатимуть у зливу із грозою.

Найпрохолодніше буде на Заході України: тут варто очікувати холодні +9...+11. Дощитиме у центральних та північних областях.

Важливо Погода лише погіршуватиметься: рятувальники попередили про сильні зливи

Погода у містах України 19 вересня

Опади накриють Західну Україну: дощі вдень і вночі литимуть в усіх областях від Волині і до Буковини. Вночі температура опуститься до +7...+9.

Тим часом на Сході прогнозують грозові дощі. На зливу варто очікувати на Луганщині, Харківщині і Донеччині. Температура повітря тут буде значно теплішою, ніж на Заході – +18...+21, вночі – +12...+14.

Без опадів, за даними Укргідрометцентру, буде на Запоріжжі, у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Тут також прогнозують значно теплішу температуру повітря: вдень +21...+23, вночі – +11...+14.

У Києві в неділю теж дощитиме, стовпчики термометрів вдень коливатимуться біля позначок +14...+16 градусів.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, опади поливатимуть Україну через атмосферні фронти циклону. Вона додає: навіть на Сході України, на Приазов'ї та у Криму варто очікувати опадів.

І якщо ви ходите по лісу, оглядаєте музеї, вийшли у двір до сусіда/сусідки, а дощу нема – не поспішайте лаяти синоптиків. Дощ буде. Просто до вас фронт або ще не дійшов, або вже пройшов. Наталка Діденко Синоптикиня

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +13...+15

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +9...+11

Рівне – +10...+12

Житомир – +12...+14

Вінниця – +14...+16

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +18...+20

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 19 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру