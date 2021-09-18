Дощі та грози оминуть лише кілька областей: прогноз погоди на 19 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 19 вересня, буде переважно хмарною і дощовою. Майже усі регіони накриють опади, подекуди вони переростатимуть у зливу із грозою.
Найпрохолодніше буде на Заході України: тут варто очікувати холодні +9...+11. Дощитиме у центральних та північних областях.
Важливо Погода лише погіршуватиметься: рятувальники попередили про сильні зливи
Погода у містах України 19 вересня
Опади накриють Західну Україну: дощі вдень і вночі литимуть в усіх областях від Волині і до Буковини. Вночі температура опуститься до +7...+9.
Тим часом на Сході прогнозують грозові дощі. На зливу варто очікувати на Луганщині, Харківщині і Донеччині. Температура повітря тут буде значно теплішою, ніж на Заході – +18...+21, вночі – +12...+14.
Без опадів, за даними Укргідрометцентру, буде на Запоріжжі, у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Тут також прогнозують значно теплішу температуру повітря: вдень +21...+23, вночі – +11...+14.
У Києві в неділю теж дощитиме, стовпчики термометрів вдень коливатимуться біля позначок +14...+16 градусів.
Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, опади поливатимуть Україну через атмосферні фронти циклону. Вона додає: навіть на Сході України, на Приазов'ї та у Криму варто очікувати опадів.
І якщо ви ходите по лісу, оглядаєте музеї, вийшли у двір до сусіда/сусідки, а дощу нема – не поспішайте лаяти синоптиків. Дощ буде. Просто до вас фронт або ще не дійшов, або вже пройшов.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +13...+15
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +9...+11
Рівне – +10...+12
Житомир – +12...+14
Вінниця – +14...+16
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +17...+19
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +19...+21
Харків – +18...+20
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на 19 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру