Похолодання на Півдні, дощі на Сході й Півночі: прогноз погоди в Україні на 2 листопада

1 листопада 2023, 14:34
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде мінливо хмарною у більшості регіонів. Також у певних областях дощитиме, про що попереджають синоптики.

Останній місяць осені завжди приносить зі собою опади та прохолоду. Однак на більшій частині України 2 листопада буде сухо – опади винятково передбачають у північних та східних областях.

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Прогноз по регіонах

Розпочнімо зі Заходу України. Температура у відповідних регіонах буде помірною, як на цю пору, – від 12 до 14 градусів за Цельсієм. Дощу не прогнозують.

У Центрі метеорологічна ситуація буде подібною до західної, окрім Полтавщини. Жителям цього регіону варто подбати про наявність парасольки при собі. 

А от на Півдні буде найтепліше – температура подекуди досягатиме позначки у 19 градусів на термометрах. Хоча буде значно холодніше, аніж за день до того – тобто 1 листопада.

На Півночі, у Сумській та Чернігівській областях, в Укргідрометцентрі прогнозують опади. Також на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині – тобто на Сході – дощитиме. Температура не буде приємною.

Вітер буде північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду. У Карпатах вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень від 7 до 12 градусів тепла,
– повідомляють синоптики.

У Києві буде мінлива хмарність, без дощу. Окрім того, вітер – західний з переходом на південно-східний з такою швидкістю, як і в інших областях нашої держави.

Температура у містах

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +13...+15
  • Львів +13...+15
  • Івано-Франківськ +12...+14
  • Тернопіль +12...+14
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +13...+15
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +12...+14
  • Вінниця +14...+16
  • Одеса +13...+15
  • Миколаїв +15...+17
  • Херсон +15...+17
  • Сімферополь +16...+18
  • Кропивницький +13...+15
  • Черкаси +13...+15
  • Чернігів +9...+11
  • Суми +8...+10
  • Полтава +12...+14
  • Дніпро +12...+14
  • Запоріжжя +15...+17
  • Донецьк +11...+13
  • Луганськ +11...+13
  • Харків +11...+13


Якою буде температура по Україні 2 листопада / Карта Укргідрометцентру

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак