Похолодання на Півдні, дощі на Сході й Півночі: прогноз погоди в Україні на 2 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде мінливо хмарною у більшості регіонів. Також у певних областях дощитиме, про що попереджають синоптики.
Останній місяць осені завжди приносить зі собою опади та прохолоду. Однак на більшій частині України 2 листопада буде сухо – опади винятково передбачають у північних та східних областях.
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Прогноз по регіонах
Розпочнімо зі Заходу України. Температура у відповідних регіонах буде помірною, як на цю пору, – від 12 до 14 градусів за Цельсієм. Дощу не прогнозують.
У Центрі метеорологічна ситуація буде подібною до західної, окрім Полтавщини. Жителям цього регіону варто подбати про наявність парасольки при собі.
А от на Півдні буде найтепліше – температура подекуди досягатиме позначки у 19 градусів на термометрах. Хоча буде значно холодніше, аніж за день до того – тобто 1 листопада.
На Півночі, у Сумській та Чернігівській областях, в Укргідрометцентрі прогнозують опади. Також на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині – тобто на Сході – дощитиме. Температура не буде приємною.
Вітер буде північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду. У Карпатах вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень від 7 до 12 градусів тепла,
– повідомляють синоптики.
У Києві буде мінлива хмарність, без дощу. Окрім того, вітер – західний з переходом на південно-східний з такою швидкістю, як і в інших областях нашої держави.
Температура у містах
- Київ +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +13...+15
- Рівне +12...+14
- Житомир +12...+14
- Вінниця +14...+16
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +15...+17
- Херсон +15...+17
- Сімферополь +16...+18
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +13...+15
- Чернігів +9...+11
- Суми +8...+10
- Полтава +12...+14
- Дніпро +12...+14
- Запоріжжя +15...+17
- Донецьк +11...+13
- Луганськ +11...+13
- Харків +11...+13
Якою буде температура по Україні 2 листопада / Карта Укргідрометцентру