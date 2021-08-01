Прогноз погоди на 2 серпня: Україна, окрім Сходу та Півдня, в полоні дощів

Погода в Україні у понеділок, 2 серпня, буде багатою на опади. Дощитиме у більшості регіонів України, виняток – лише східні та частина південних областей.

На Півдні можуть обійтись без дощовиків та парасольок жителі та гості Херсонщини та Криму. Опадів не обіцяють і на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині.

До теми Спека з грозами – синоптики дали прогноз на перші дні серпня

Яка погода у регіонах 2 серпня

Луганська область 2 серпня стане рекордсменкою за температурними показниками. Тут добряче припікатиме – +34...+36. Лише на трішки менше повітря прогріється у Донецькій області, а також Запорізькій, Херсонській та Харківській – +33...+35.

Загалом на Півдні, Сході та у Центрі температура перетне позначку +30 градусів.

На Заході України дощ принесуть похолодання. Стовпчики термометрів опустяться до +23...+25 на Волині, Львівщині, Тернопільщині, а також у Рівненській та Хмельницькій областях.

Прогноз погоди у містах України на 2 серпня

У столиці також не обійдеться без дощу. Опади обіцяють вдень, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду. Щоправда, буде дуже тепло +29...+31.

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +28...+30

Вінниця – +29...+31

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +29...+31

Суми – +30...+32

Полтава – +31...+33

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +34...+36

Харків – +33...+35

Київ – +29...+31

Прогноз погоди на 2 серпня / Фото Укргідрометцентру