Прогноз погоди на 2 серпня: Україна, окрім Сходу та Півдня, в полоні дощів
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 2 серпня, буде багатою на опади. Дощитиме у більшості регіонів України, виняток – лише східні та частина південних областей.
На Півдні можуть обійтись без дощовиків та парасольок жителі та гості Херсонщини та Криму. Опадів не обіцяють і на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині.
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Яка погода у регіонах 2 серпня
Луганська область 2 серпня стане рекордсменкою за температурними показниками. Тут добряче припікатиме – +34...+36. Лише на трішки менше повітря прогріється у Донецькій області, а також Запорізькій, Херсонській та Харківській – +33...+35.
Загалом на Півдні, Сході та у Центрі температура перетне позначку +30 градусів.
На Заході України дощ принесуть похолодання. Стовпчики термометрів опустяться до +23...+25 на Волині, Львівщині, Тернопільщині, а також у Рівненській та Хмельницькій областях.Яка погода у Києві? У столиці також не обійдеться без дощу. Опади обіцяють вдень, пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду. Щоправда, буде дуже тепло +29...+31.
Прогноз погоди у містах України на 2 серпня
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +28...+30
Вінниця – +29...+31
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +29...+31
Суми – +30...+32
Полтава – +31...+33
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +34...+36
Харків – +33...+35
Київ – +29...+31