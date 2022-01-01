Хмарно, подекуди сонячно та можливе сходження лавин: прогноз погоди на 2 січня

Погода в Україні у неділю, 2 січня, буде хмарною, проте без опадів. У Центрі та на Півночі країни буде сонячно.

У більшості регіонів буде тепла погода. Тільки на Заході значна сніголавинна небезпека.

До теми У перший день року Карпати у снігу й тумані: є загроза сходження лавин

Погода у регіонах України

У західному регіоні погода буде хмарною, однак теплою – орієнтовно +3...+5 градусів. Дещо прохолодніше буде на Півдні та Сході країни – -1...+3 градуси.

У столиці буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – вночі. Сонячна погода буде на:

Вінниччині;

Житомирщині;

Чернігівщині;

Київщині;

Сумщині;

Полтавщині;

Черкащині;

Кіровоградщині;

Дніпропетровщині.

На всій території країни буде на декілька градусів прохолодніше, ніж 1 січня.

1 – 2 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 1 – 3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека, тобто 3 рівень,

– повідомили синоптики.

Саме тому рятувальники радять людям не йти у туристичні походи в гори, коли погана погода.

Погода в містах України 2 січня

Ужгород – +4...+6

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – 0...-2

Житомир – -1...+1

Вінниця – +1...+3

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...-2

Суми – -1...-3

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 2 січня / Карта Укргідрометцентру