Хмарно, подекуди сонячно та можливе сходження лавин: прогноз погоди на 2 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 2 січня, буде хмарною, проте без опадів. У Центрі та на Півночі країни буде сонячно.
У більшості регіонів буде тепла погода. Тільки на Заході значна сніголавинна небезпека.
До теми У перший день року Карпати у снігу й тумані: є загроза сходження лавин
Погода у регіонах України
У західному регіоні погода буде хмарною, однак теплою – орієнтовно +3...+5 градусів. Дещо прохолодніше буде на Півдні та Сході країни – -1...+3 градуси.
У столиці буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – вночі. Сонячна погода буде на:
- Вінниччині;
- Житомирщині;
- Чернігівщині;
- Київщині;
- Сумщині;
- Полтавщині;
- Черкащині;
- Кіровоградщині;
- Дніпропетровщині.
На всій території країни буде на декілька градусів прохолодніше, ніж 1 січня.
1 – 2 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 1 – 3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека, тобто 3 рівень,
– повідомили синоптики.
Саме тому рятувальники радять людям не йти у туристичні походи в гори, коли погана погода.
Погода в містах України 2 січня
Ужгород – +4...+6
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – 0...-2
Житомир – -1...+1
Вінниця – +1...+3
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...-2
Суми – -1...-3
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0...-2
Прогноз погоди на 2 січня / Карта Укргідрометцентру