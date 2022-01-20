В Україні очікують сніг, ожеледицю та рвучкий вітер: прогноз погоди на 21 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 21 січня, буде порівняно теплою. У більшості областей очікують сніг. Крім того, майже по всій території здійматимуться потужні вітри.
Синоптики прогнозують невеликий мороз у більшості регіонів. Однак ситуацію ускладнюватиме потужний вітер.
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Прогноз погоди в регіонах
Температура повітря вдень майже по всій країні коливатиметься від -2 до +1 градуса. Тепліше буде у східних і південних областях – 0...+3 градуси.
Опади у вигляді снігу очікують скрізь, окрім Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. У Криму падатиме мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця.
Крім того, 21 січня дутиме сильний південно-західний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві стовпчики термометрів сягатимуть 0...-2 градусів, сніжитиме. Жителям столиці уникнути рвучкого вітру також не вдасться.
За словами синоптикині Наталки Діденко, з наступного тижня у більшості областей України морози посиляться.
Погода в містах України 21 січня
Ужгород – 0...-2
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – 0...-2
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +1...+3
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – 0...-2
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – -1...+1
Київ – 0...-2
Прогноз погоди на 21 січня / Карта Укргідрометцентру
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