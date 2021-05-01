Прогноз погоди на 2 травня: на Великдень буде до +25 градусів, однак з дощами та грозами

Погода у неділю, 2 травня, буде теплою, однак дощовою. Температура повітря коливатиметься від +19 до +25 градусів. Однак майже всю територію країни накриють дощі, а Захід і Схід ще й грози.

На Великдень погода потішить українців своїм теплою та трохи засмутить опадами.

Читайте також Тепло та нічні заморозки: якою буде погода у травні

Якою погоду прогнозують у регіонах

Температура повітря в Україні коливатиметься від +19 до +25 градусів. Зокрема, на Заході стовпчики термометрів показуватимуть +20..+22 градуси, крім Закарпаття, де буде трохи прохолодніше – +19...+21 градус. На Сході очікують трохи теплішу погоду – +21...+23 градуси, у решті областей – +22...+25 градусів.

Щодо опадів, то їх на Великдень прогнозують у всіх регіонах, окрім Криму. Водночас у західних та східних областях очікують ще й грози.

Вітер дутиме південний та південно-східний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві теж може пройти дощ, а повітря прогріється до +22...+24 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 2 травня

Ужгород – +19...+21

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +21...+23

Харків – +21...+23

Київ – +22...+24



Прогноз погоди на 2 травня / Фото Укргідрометцентру