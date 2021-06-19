Прогноз погоди на 20 червня: буде до +31 градуса, однак і надалі з дощами

Погода в Україні у неділю, 20 червня, буде спекотною, однак дощовою. Повітря прогріється до +24...+31 градуса, однак майже по всій території йтимуть дощі, можливі грози.

На Трійцю українців тішитиме тепло, однак засмучуватимуть опади, які охоплять більшість областей.

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Погода 20 червня в регіонах

Синоптики прогнозують дощі та грози майже по всій території країни. Сухо буде лише на Чернігівщині, Сумщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Криму.

Попри опади, у всіх регіонах буде спекотно, у середньому повітря прогріється до +26...+28 градусів. Найсвіжіше буде в Одеській області – +23...+25 градусів, а також в Івано-Франківській та Чернівецькій – +24...+26 градусів. Натомість найвищих позначок термометри сягатимуть на Закарпатті, Рівненщині, Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині та Донеччині – +28...+30 градусів, на Луганщині буде +29...+31 градус.

Вітер дутиме східний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві буде сухо, а температура повітря становитиме +28...+30 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 20 червня:

Ужгород – +28...+30

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +27...+29

Рівне – +28...+30

Житомир – +28...+30

Вінниця – +26...+28

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30



Прогноз погоди на 20 червня / Карта Укргідрометцентру