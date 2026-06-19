Переважатиме суха літня погода до +30 градусів: який прогноз на 20 червня
У суботу, 20 червня, в Україні очікується мінлива хмарність майже без опадів. Температура повітря вдень подекуди прогріється до 30 градусів тепла.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
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Яку погоду прогнозують на суботу?
За даними синоптиків, у більшості регіонах у цей день опадів не очікується. Вдень невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями на північному сході, а також в Одеській і Вінницькій областях.
Вітер прогнозують північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Стовпчики термометрів уночі покажуть 13 – 18 градусів тепла, а вдень піднімуться до 23 – 28 градусів тепла. Дещо тепліше буде у південно-західній частині: вночі очікується 15 – 20 градусів тепла, а вдень пригріє до 25 – 30 градусів.
Температура в обласних центрах
- Київ +23...+25;
- Ужгород +29...+31;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +25...+27;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +26...+28;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +25...+27;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +23...+25;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +26...+28;
- Сімферополь +24...+26;
- Кропивницький +27...+29;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +23...+25;
- Полтава +24...+26;
- Дніпро +25...+27;
- Запоріжжя +25...+27;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +24...+26;
- Харків +24...+26.
Раніше повідомлялось, що Україна наразі перебуває під впливом циклону з північного сходу. Він забезпечує надходження прохолоднішого повітря, ніж антициклон у Західній Європі.
Підвищення температури найближчими днями все ж можливе подекуди у західних і південно-західних областях країни. Там очікується до 32 градусів тепла. А вітер північного і північно-західного напрямків буде зі швидкістю від 5 до 20 метрів за секунду.