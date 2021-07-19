Прогноз погоди на 20 липня: Україну охоплять зливи, які частково принесуть прохолоду
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 20 липня, буде спекетною, але з грозами. На одній частині спека впаде на майже 10 градусів, на іншій же – і далі триматиметься позначок у +30.
У західних і центральних областях синоптики прогнозують зливи і опади вдень, і вночі. Сухо буде хіба що на Рівненщині, у Криму, на Донеччині і Луганщині.
Детально Україну накриють потужні грози та шквали – на Сході прогнозують +36 градусів
Погода в Україні 20 липня
Грози і зливи буквально поділять Україну навпіл. На Сході та в Криму буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби. Температура повітря у центральних областях у середньому +27...+29 градусів, що на декілька позначок нижче, ніж минулої доби.
Спекотні понад +30 градусів збережуться на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині. Найгарячіше буде на Луганщині – +34...+36, опадів протягом доби тут не прогнозують.
Тим часом на Заході, та в центральних областях пануватимуть грози. Температура спаде до +21...+23 градусів.
У Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях опади йтимуть і вдень, і вночі.
У Києві вдень і вночі тут дощитиме. Синоптики прогнозують грози. Стовпчики термометрів сягнуть +26...+28 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 20 липня
Ужгород – +22...+24
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25..+27
Одеса – +32...+34
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +33...+35
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +27...+29
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +34...+36
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +34...+36
Харків – +31...+33
Київ – +26...+28
Погода у містах України 20 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру