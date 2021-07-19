Прогноз погоди на 20 липня: Україну охоплять зливи, які частково принесуть прохолоду

Погода в Україні у вівторок, 20 липня, буде спекетною, але з грозами. На одній частині спека впаде на майже 10 градусів, на іншій же – і далі триматиметься позначок у +30.

У західних і центральних областях синоптики прогнозують зливи і опади вдень, і вночі. Сухо буде хіба що на Рівненщині, у Криму, на Донеччині і Луганщині.

Детально Україну накриють потужні грози та шквали – на Сході прогнозують +36 градусів

Погода в Україні 20 липня

Грози і зливи буквально поділять Україну навпіл. На Сході та в Криму буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби. Температура повітря у центральних областях у середньому +27...+29 градусів, що на декілька позначок нижче, ніж минулої доби.

Спекотні понад +30 градусів збережуться на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині. Найгарячіше буде на Луганщині – +34...+36, опадів протягом доби тут не прогнозують.

Тим часом на Заході, та в центральних областях пануватимуть грози. Температура спаде до +21...+23 градусів.

У Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях опади йтимуть і вдень, і вночі.

У Києві вдень і вночі тут дощитиме. Синоптики прогнозують грози. Стовпчики термометрів сягнуть +26...+28 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 20 липня

Ужгород – +22...+24

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25..+27

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+29

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +34...+36

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +34...+36

Харків – +31...+33

Київ – +26...+28



Погода у містах України 20 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру