В Україні потепліє, але буде вітряно і сніжно: прогноз погоди на 20 січня

Погода в Україні 20 січня буде вітряною та зі снігом. Значний вплив на погоду матиме черговий північний циклон. Водночас синоптики прогнозують потепління майже на всій території та ожеледицю.

Уранці та вдень 20 січня мешканці західних областей відчуватимуть пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Водночас у Карпатах та Закарпатті попереджають про значний сніг та хуртовини. Синоптики оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

До теми 19 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

Потепління не затримається надовго

Хоч в Україні і стане тепліше, але вже на вихідних прогнозують посилення морозу.

Водночас у ніч на 20 січня опадів не буде. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер майже на всій території буде південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.



Температура у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях вночі становитиме -10...-15 градусів морозу, вдень також очікують -1...-6 градусів. На решті території України також буде морозно – -3...-8 градусів вночі та від -2 градуси морозу до +3 градусів тепла. Водночас у Одеській, Миколаївській областях та в Криму +1...+6 градусів тепла, у Карпатах вночі -7...-12 градусів, а вдень – -4...-9 градусів морозу.

У Києві 20 січня вночі очікують -3...-5 градусів. Втім удень буде трохи тепліше – +1...+3 градуси.

Погода в містах

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +1...+3

Сімферополь – -3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -2...-4

Полтава – -3...-5

Дніпро – -1...-3

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -2...-4

Харків – -3...-5

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 20 січня / Карта Укргідрометцентру

