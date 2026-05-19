Переважно спека з дощами, грозами та шквалами: погода на 20 травня

Середа, 20 травня, буде в Україні переважно спекотною. Водночас у частині країни дещо похолодає та пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 20 травня?

У середу буде хмарно з проясненнями.

Помірні дощі; вдень в Україні, крім більшості західних областей, грози, у південній частині, більшості центральних та Житомирській областях місцями значні дощі,

– попередили синоптики.

По країні цього дня вітер буде переважно північний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть +12 – +17, вдень – +22 – +27.

Важливо! Аби захиститися від негативного впливу спекотної погоди, одягайте головні убори, пийте більше води, обирайте світлий, вільний та зручний одяг з натуральних тканин. Фахівці радять обмежити перебування на вулиці з 12:00 до 16:00. Особливо уважними варто бути дітям, людям похилого віку та тим, хто має захворювання серцево-судинної та дихальної системи.

Спека відступила наразі лише у західних областях. 20 травня там вночі буде +8 – +13, а вдень +18 – +23.

Зверніть увагу! Укргідрометцентр попередив українців про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 20 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози. А у південній частині, центральних (крім Полтавської) та Житомирській областях подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.



Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Небезпечні метеоявища в Україні 20 травня / Карта Укргідрометцентру

Температура повітря в найбільших містах

Київ +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +22...+24;

Вінниця +23...+25;

Одеса +23...+25;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +24...+26;

Суми +25...+27;

Полтава +24...+26;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +26...+28;

Харків +25...+27.

Прогноз погоди на 20 травня / Мапа Укргідрометцентру

Україною прокотилася негода

17 травня потужна злива накрила Дніпро. Негода призвела до масштабних підтоплень, перетворивши вулиці на річки. Найбільше підтоплення зафіксували на проспекті Дмитра Яворницького, житловому масиві "Парус" та в районі Залізничної.

А 16 травня злива накрила західні області, а ще випав град, який подекуди збирали жменями. Окрім того, на Закарпатті блискавка влучила у будинок, виникла пожежа.

Якою буде погода найближчим часом?

Погода на території України наразі залишається мінливою. Попри дощі та грози, очікується поступове підвищення температури.

Як розповів начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу", метеорологічне літо в Україні настає після стійкого переходу температур через +15 градусів. Спочатку це відбувається наприкінці першої декади травня в Закарпатській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях, у крайніх західних областях – у період 25 – 30 травня.

А заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна зазначив, що нестійка погода з періодами короткочасних дощів в більшості областей збережеться до 25 травня.

Якою буде погода влітку?

Синоптики раніше також висловилися про літо 2026. Свої перші прогнози дала метеорологиня Віра Балабух. Вона припустила, що влітку в Україні погода буде комфортною, але подекуди спекотною і дещо вищою за кліматичну норму.

Водночас в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Наталія Птуха зазначила, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних процесів. Наприклад, січень 2026 у світі був одним із найтепліших за всю історію спостережень, а от в Україні навпаки холодним.