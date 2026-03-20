20 березня, 15:06
До 13 градусів тепла, але майже без сонця: якою буде погода в Україні 21 березня

Тетяна Бабич

Субота, 21 березня, пройде без опадів для більшості регіонів. Водночас уночі можливі заморозки, попри поступове потепління вдень.

Загалом, у більшості областей буде хмарно з проясненнями. Про таке повідомляє Укргідрометцентр.

Актуально Чи буде підвищення до +20 градусів після похолодання: що кажуть синоптики

Що прогнозують на 21 березня?

Як зазначають синоптики, опади можливі лише в західних областях уночі. Водночас невеликий дощ очікується і на Півдні України вдень.

Вітер буде північно-східним і сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі опуститься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. При цьому у південних регіонах прогнозують 1 – 6 градусів тепла. 

Вдень в Україні прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. А от у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Там температура вночі й удень буде триматися в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Яка температура буде по обласних центрах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +8...+10;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +10...+12;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +10...+12.


Прогноз погоди на 21 березня / Зображення Укгідрометцентру 

Якими будуть цьогорічні весна й літо?