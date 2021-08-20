У більшості областей України – грози: прогноз погоди на 21 серпня

Погода в Україні у суботу, 21 серпня, буде теплою та дощовою. Синоптики прогнозують опади та зниження температури у більшості областей.

Сонце світитиме лише у вісьмох регіонах нашої держави. Водночас стовпчики термометрів по всій території коливатимуться від +23 до +29 градусів тепла.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +23…+25 градусів. На Сході також сильні опади. Однак там буде дещо тепліше, вдень +25...+27 градусів.

У північних регіонах синоптики не прогнозують дощів. Позначки на термометрах покажуть +25...+27 градусів. На Півдні також буде сухо та сонячно. Там слід очікувати +26...+29 градусів.

У Києві в суботу, 21 серпня, варто очікувати на теплу погоду. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+27 градусів.

Погода у містах України 21 серпня

Ужгород – +23...+25

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +25...+27

Погода в Україні 21 серпня / Дані Укргідрометцентру