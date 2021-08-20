У більшості областей України – грози: прогноз погоди на 21 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 21 серпня, буде теплою та дощовою. Синоптики прогнозують опади та зниження температури у більшості областей.
Сонце світитиме лише у вісьмох регіонах нашої держави. Водночас стовпчики термометрів по всій території коливатимуться від +23 до +29 градусів тепла.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +23…+25 градусів. На Сході також сильні опади. Однак там буде дещо тепліше, вдень +25...+27 градусів.
У північних регіонах синоптики не прогнозують дощів. Позначки на термометрах покажуть +25...+27 градусів. На Півдні також буде сухо та сонячно. Там слід очікувати +26...+29 градусів.
У Києві в суботу, 21 серпня, варто очікувати на теплу погоду. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+27 градусів.
Погода у містах України 21 серпня
Ужгород – +23...+25
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +25...+27