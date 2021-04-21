Прогноз погоди на 22 квітня: день в Україні не мине без злив та гроз

Погода в Україні у четвер, 22 квітня, буде багатою на весняне тепло. Проте частину території накриє потужними опадами. Окрім дощів, слід бути готовими до потужних злив та гроз.

Сонячним те безхмарним небом вдасться помилуватись жителям кількох центральних, східних та південних областей. Мовиться про Черкаську, Полтавську, Харківську області, а також Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину.

Варто прочитати Зима не відступає: у Карпатах продовжує вирувати негода – фото й відео

У багатьох регіонах – зливи та грози

На решті територій з дому краще не виходити без парасольки. Також майже повсюди, де чекають на опади, можуть пройти грози. Лише на Луганщині – невеликий дощ.

В середньому температура в Україні коливатиметься у межах +11...+18. Найпрохолодніше на Заході. Тут стовпчики термометрів піднімуться лише до +11...+13 – на Львівщині та Волині.

Найбільшим теплом потішать жителів та гостей Києва – +16...+18. Такі самі показники зафіксують і на Миколаївщині та Вінниччині.

Як повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, вітер в Україні очікують південно-західний, теплий. Виняток – західні області, тут пориви можуть бути рвучкими.

У Києві завтра з найближчої перспективи – найтепліший день. Проте на таку теплу перспективу набіжать заздрісні хмари. У Києві в четвер – дощ та гроза!

– написала Діденко про погоду у столиці.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 22 квітня:

Ужгород – +13...+15

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +11...+13

Рівне – +12...+14

Житомир – +13...+15

Вінниця – +16...+18

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +16...+18

Прогноз погоди на 22 квітня / Дані Укргідрометцентру