Прогноз погоди на 22 квітня: день в Україні не мине без злив та гроз

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Погода в Україні у четвер, 22 квітня, буде багатою на весняне тепло. Проте частину території накриє потужними опадами. Окрім дощів, слід бути готовими до потужних злив та гроз.

Джерело:

Укргідрометцентр

Сонячним те безхмарним небом вдасться помилуватись жителям кількох центральних, східних та південних областей. Мовиться про Черкаську, Полтавську, Харківську області, а також Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину.

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У багатьох регіонах – зливи та грози

На решті територій з дому краще не виходити без парасольки. Також майже повсюди, де чекають на опади, можуть пройти  грози. Лише на Луганщині – невеликий дощ.

В середньому температура в Україні коливатиметься у межах +11...+18. Найпрохолодніше на Заході. Тут стовпчики термометрів піднімуться лише до +11...+13 – на Львівщині та Волині.

Найбільшим теплом потішать жителів та гостей Києва – +16...+18. Такі самі показники зафіксують і на Миколаївщині та Вінниччині. 

Як повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, вітер в Україні очікують південно-західний, теплий. Виняток – західні області, тут пориви можуть бути рвучкими.

У Києві завтра з найближчої перспективи – найтепліший день. Проте на таку теплу перспективу набіжать заздрісні хмари. У Києві в четвер – дощ та гроза!
– написала Діденко про погоду у столиці.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 22 квітня:

Ужгород – +13...+15

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +11...+13

Рівне – +12...+14

Житомир – +13...+15

Вінниця – +16...+18

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +16...+18

Прогноз погоди на 22 квітня / Дані Укргідрометцентру