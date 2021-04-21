Прогноз погоди на 22 квітня: день в Україні не мине без злив та гроз

Погода в Україні у четвер, 22 квітня, буде багатою на весняне тепло. Проте частину території накриє потужними опадами. Окрім дощів, слід бути готовими до потужних злив та гроз.
Джерело:Укргідрометцентр
Сонячним те безхмарним небом вдасться помилуватись жителям кількох центральних, східних та південних областей. Мовиться про Черкаську, Полтавську, Харківську області, а також Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину.
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У багатьох регіонах – зливи та грози
На решті територій з дому краще не виходити без парасольки. Також майже повсюди, де чекають на опади, можуть пройти грози. Лише на Луганщині – невеликий дощ.
В середньому температура в Україні коливатиметься у межах +11...+18. Найпрохолодніше на Заході. Тут стовпчики термометрів піднімуться лише до +11...+13 – на Львівщині та Волині.
Найбільшим теплом потішать жителів та гостей Києва – +16...+18. Такі самі показники зафіксують і на Миколаївщині та Вінниччині.
Як повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, вітер в Україні очікують південно-західний, теплий. Виняток – західні області, тут пориви можуть бути рвучкими.
У Києві завтра з найближчої перспективи – найтепліший день. Проте на таку теплу перспективу набіжать заздрісні хмари. У Києві в четвер – дощ та гроза!
– написала Діденко про погоду у столиці.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 22 квітня:
Ужгород – +13...+15
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +11...+13
Рівне – +12...+14
Житомир – +13...+15
Вінниця – +16...+18
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +16...+18