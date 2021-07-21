Прогноз погоди на 22 липня: Україну заливатиме дощами

Погода в Україні у четвер, 22 липня, буде прохолодною та дощовою. Спека нарешті відступить з Півдня та Сходу. Сонце вигляне лише у північних областях.

У четвер температура повітря у більшості регіонів триматиметься на рівні +22...+24. Найтепліше – традиційно на Півдні, найхолодніше – на Заході.

Важливо Синоптики радять уникати дощу після вибуху на "Рівнеазоті"

Спека піде з Півдня та Сходу

Температура повітря у південних та східних областях нарешті опуститься. Наприклад, у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях прогнозують +24...+28 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що свіжості повітрю додасть сильний вітер північних напрямків. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Дощі з грозами охоплять країну

Опади варто чекати у більшості регіонів України. Лише на Півночі буде сухо.

За словами Діденко, вночі атмосферний фронт "огорне дощами та грозами" південну частину України. Проте вдень хмари розійдуться.

Яка погода буде у Києві

Синоптикиня зауважила, що найближчим часом дощів в Україні буде мало. Сильна спека теж малоймовірна. Термометри показуватимуть +23...+28 градусів.

Погода у столиці вдень буде сухою та вітряною, а вночі може йти дощ. У повітрі відчуватиметься свіжість, оскільки обіцяють +22...+24.

Прогноз погоди у містах України на 22 липня Ужгород – +22...+24 Львів – +22...+24 Івано-Франківськ – +21...+23 Тернопіль – +22...+24 Чернівці – +22...+24 Хмельницький – +22...+24 Луцьк – +22...+24 Рівне – +22...+24 Житомир – +22...+24 Вінниця – +22...+24 Одеса – +26...+28 Миколаїв – +25...+27 Херсон – +24...+26 Сімферополь – +24...+26 Кропивницький – +23...+25 Черкаси – +23...+25 Чернігів – +22...+24 Суми – +22...+24 Полтава – +23...+25 Дніпро – +23...+25 Запоріжжя – +24...+26 Донецьк – +25...+27 Луганськ – +26...+28 Харків – +26...+28 Київ – +22...+24



Погода в Україні 22 липня / Карта Укргідрометцентру