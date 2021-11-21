Холодно та подекуди – дощ: прогноз погоди на 22 листопада

Погода в Україні у понеділок, 22 листопада, буде прохолодною. У низці регіонів вдень та вночі дощитиме.

Так, тиждень почнеться доволі похмуро. У більшості областей буде хмарно з проясненнями.

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Що обіцяють синоптики

Найхолодніше буде на Півночі – +5...+7 градусів. Таку ж температуру повітря прогнозують на Буковині та Прикарпатті. У західних та центральних областях стовпчики термометрів коливатимуться до +6...+8 градусів.

Найтеплішу погоду обіцяють традиційно на Півдні. Наприклад, в Одеській області – +11...+13, а в окупованому Криму – +12...+14.

До речі, нічних морозів не повинно бути. Найнижча температура повітря сягатиме +3...+5. Пориви вітру – 5 – 10 метрів за секунду.

Де дощитиме

Дощі накриють західні регіони, крім Івано-Франківської та Чернівецької областей. Також вдень дощитиме на Сході та Півдні. Зокрема, у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Яка погода буде в Києві

У столиці в понеділок істотних опадів не буде. Сонце виглядатиме з-за хмар.

Вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, а вночі – +4...+6.

Погода в містах України 22 листопада:

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +10..+12

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +6...+8

Київ – +6...+8



Погода 22 листопада / Карта Укргідрометцентру