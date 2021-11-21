Холодно та подекуди – дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 22 листопада, буде прохолодною. У низці регіонів вдень та вночі дощитиме.
Так, тиждень почнеться доволі похмуро. У більшості областей буде хмарно з проясненнями.
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Що обіцяють синоптики
Найхолодніше буде на Півночі – +5...+7 градусів. Таку ж температуру повітря прогнозують на Буковині та Прикарпатті. У західних та центральних областях стовпчики термометрів коливатимуться до +6...+8 градусів.
Найтеплішу погоду обіцяють традиційно на Півдні. Наприклад, в Одеській області – +11...+13, а в окупованому Криму – +12...+14.
До речі, нічних морозів не повинно бути. Найнижча температура повітря сягатиме +3...+5. Пориви вітру – 5 – 10 метрів за секунду.
Де дощитиме
Дощі накриють західні регіони, крім Івано-Франківської та Чернівецької областей. Також вдень дощитиме на Сході та Півдні. Зокрема, у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Яка погода буде в Києві
У столиці в понеділок істотних опадів не буде. Сонце виглядатиме з-за хмар.
Вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, а вночі – +4...+6.
Погода в містах України 22 листопада:
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +5...+7
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +10..+12
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +6...+8
Київ – +6...+8
Погода 22 листопада / Карта Укргідрометцентру