Прогноз погоди на 22 травня: в Україну йде спека, але західні регіони будуть у полоні негоди

Погода у суботу, 22 травня, буде вже по-літньому спекотною. Щоправда, не в усіх регіонах. Поки мешканці більшості областей України радітимуть теплу, на західні регіони суне негода.

За прогнозом синоптиків, 22 травня на Західній Україні слід чекати хмарну погоду з грозами та зливами.

Важливо Майже як влітку: коли в Україну прийде спека

Удень у західних областях очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Крім того, можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси. На Східній Україні ситуація протилежна – ні про які опади не мовиться. Стовпчики термометрів там покажуть +22...+24 градуси.

Ранок у північних регіонах буде безхмарним, але вже у середині дня небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Однак опадів не прогнозують. Повітря там прогріється до +21...+23 градуси. А от на Півдні сонячно буде протягом всього дня. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

Похмурий ранок у Києві заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 22 травня

Ужгород – +21...+23

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +20...+22

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +21...+23



Прогноз погоди на 22 травня / Фото Укргідрометцентру