Сонячно, але місцями – дощі: прогноз погоди на 22 травня
Погода в Україні у четвер, 22 травня, буде теплою та майже без опадів. Поступово в містах і селах буде теплішати, стовпчики термометрів підіймуться до +25 градусів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Дощі накриють усю Україну: коли чекати опадів, чи будуть сильні зливи
Якою буде погода 22 травня
Ніч проти 22 травня в Україні мине без опадів. Удень короткочасні дощі прогнозуються лише на Заході й у Житомирській та Вінницькій областях. На цих територіях діятиме атмосферний фронт, тому разом з дощем можуть бути грози, місцями град і шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду.
На решті території України буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер швидкістю 7 – 12 метрів за секунду дутиме з південного заходу та півдня.
Уночі температура повітря сягатиме 7 – 12 градусів тепла, а вдень – +20…+25 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +19...+21;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +19...+21;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +22...+24;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +21...+23.
Прогноз погоди на 22 травня / Карта Укргідрометцентру
Хоча перша половина травня в Україні була аномально холодною, наприкінці місяця за інформацією синоптиків очікується значне потепління до +30 градусів. Однак частину території все ще заливатимуть дощі.