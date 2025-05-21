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24 Канал Новини України Сонячно, але місцями – дощі: прогноз погоди на 22 травня
21 травня, 15:41
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Сонячно, але місцями – дощі: прогноз погоди на 22 травня

Дар'я Смородська

Погода в Україні у четвер, 22 травня, буде теплою та майже без опадів. Поступово в містах і селах буде теплішати, стовпчики термометрів підіймуться до +25 градусів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 22 травня

Ніч проти 22 травня в Україні мине без опадів. Удень короткочасні дощі прогнозуються лише на Заході й у Житомирській та Вінницькій областях. На цих територіях діятиме атмосферний фронт, тому разом з дощем можуть бути грози, місцями град і шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду.

На решті території України буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер швидкістю 7 – 12 метрів за секунду дутиме з південного заходу та півдня.

Уночі температура повітря сягатиме 7 – 12 градусів тепла, а вдень – +20…+25 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +21...+23;
  • Одеса +19...+21;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +22...+24;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +22...+24;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +22...+24;
  • Харків +21...+23.


Прогноз погоди на 22 травня / Карта Укргідрометцентру

Хоча перша половина травня в Україні була аномально холодною, наприкінці місяця за інформацією синоптиків очікується значне потепління до +30 градусів. Однак частину території все ще заливатимуть дощі. 