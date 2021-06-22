Прогноз погоди на 23 червня: спека в Україні не відступатиме

Погода в Україні у середу, 23 червня, і далі буде спекотною. Однак місцями синоптики прогнозують дощі та грози.
В Україні – справжнє літо
Максимальна температура повітря 23 червня становитиме +35 градусів. Такою вона буде у Чернігові, Сумах, Луганську та Ужгороді.
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На території України буде сонячно. Дощі прогнозують на сході та півдні:
- у Львові,
- Тернополі,
- Івано-Франківську,
- Чернівцях,
- Одесі,
- Миколаєві,
- Херсоні,
- Сімферополі,
- Запоріжжі.
Попри опади, у цих регіонах буде спекотно. Стовпчики термометрів підіймуться до +31...+34 градусів. Найнижчою температура повітря буде в Одесі та Миколаєві – +26...+28 градусів.
У Києві 23 червня буде сухо. Синоптики прогнозують +32...+34 градусів.
Прогноз погоди у містах України на середу, 23 червня
Ужгород – +33...+35
Львів – +32...+34
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +32...+34
Луцьк – +32...+34
Рівне – +32...+34
Житомир – +32...+34
Вінниця – +31...+33
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +33...+35
Суми – +33...+35
Полтава – +33...+34
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +32...+34
Прогноз погоди на 23 червня / Карта Укргідрометцентру