Морозно, сухо і з ожеледицею: прогноз погоди на 23 грудня

Погода в Україні у середу, 23 грудня, буде сухою завдяки антициклону, який охопить Україну. Мороз переважатиме, а вночі стовпчики термометра опустяться до -9...-18 градусів. Удень слід очікувати -5...-12 градусів.

Тепліша погода потішить лише мешканців Півдня. Водночас тут буде всього на кілька градусів вище. Але ніч синоптики обіцяють морозною все одно.

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На Заході середня температура становитиме -3...-5 градусів. Уночі максимально опуститься до -8 градусів. Також по всій Україні опадів переважно не прогнозують. Натомість буде сонячно.

У столиці, за словами синоптикині Наталки Діденко, також опадів чекати не варто

Детальніше про погоду в Києві

У Києві 23 грудня ще тиснутиме мороз. Вночі до -14...-17 градусів. Удень трохи тепліше – -8...-10 градусів. Також мешканцям столиці варто бути обережними, тому що прогнозують ожеледицю.

Синоптикиня Діденко потішила відлигою на вихідних. Вона попередила, що потепління почнеться вже з п'ятниці, 24 грудня.

Погода у містах України 23 грудня

Ужгород – -2...-4

Львів – -3...-5

Івано-Франківськ – -4...-6

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -3...-5

Хмельницький – -4...-6

Луцьк – -3...-5

Рівне – -3...-5

Житомир – -6...-8

Вінниця – -4...-6

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -3...-5

Херсон – -3...-5

Сімферополь – -3...-5

Кропивницький – -5...-7

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -5...-7

Суми – -8...-10

Полтава – -5...-7

Дніпро – -5...-7

Запоріжжя – -5...-7

Донецьк – -7...-9

Луганськ – -8...-10

Харків – -8...-10

Київ – -7...-9



Прогноз погоди на 23 грудня / Фото Укргідрометцентру

