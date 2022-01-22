По всій Україні сніжитиме: прогноз погоди на 23 січня

Погода в Україні у неділю, 23 січня, буде по-справжньому зимовою. Синоптики обіцяють і сніг, і сильні морози.

На Сході температура опуститься до -12

У неділю в Україні буде досить холодно. Найнижче температура повітря опуститься у східних областях.

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Так, у Харкові, Луганську та Донецьку стовпчики термометрів вночі будуть на рівні -10...-12 градусів. Вдень, щоправда, буде тепліше – -4...-6 градусів. Вітер прогнозують північно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У центральних областях температура повітря становитиме -2...-4 градусів. На Заході буде трохи холодніше. Там стовпчики термометрів опустяться до -3...-5 градусів. До речі, вночі температура значно не впаде – лише на 1 градус. Вітер буде сильнішим, ніж на Сході. Так, він рухатиметься з півночі зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Різкий перепад між нічною і денною температурами прогнозують на Півдні. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах -1…+1 градусів, а вночі – -5...-7 градусів.

У всіх регіонах синоптики обіцяють сніг, більше його випаде у західних регіонах. До речі, в усіх областях небо буде похмурим.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – -2...-4

Львів – -3...-5

Івано-Франківськ – -3...-5

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -3...-5

Хмельницький – -3...-5

Луцьк – -3...-5

Рівне – -3...-5

Житомир – -3...-5

Вінниця – -3....-5

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – 0...-2

Кропивницький – -2...-4

Черкаси – -2...-4

Чернігів – -3...-5

Суми – -3...-5

Полтава – -3...-5

Дніпро – -2...-4

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -4...-6

Луганськ – -4...-6

Харків – -4...-6

Київ – -2...-4



Прогноз погоди на 23 січня / Карта Укргідрометцентру