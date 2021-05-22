Прогноз погоди на 23 травня: Західна Україна знов у полоні дощів, а на Сході буде сонячно

Погода в Україні в неділю, 23 травня, буде теплою, але з великою кількістю опадів. Особливо сильно заливатиме західні регіони. Натомість на Півдні та Сході синоптики не прогнозують опадів.
Найтепліше буде саме у східних та південних областях. Там стовпчики термометрів покажуть до +25 градусів вдень.
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Ясна погода на Західній Україні протримається зовсім недовго і вже вдень небо вкриється хмарами. Синоптики прогнозують дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря становитиме +17...+19 градусів. На Східній Україні синоптики не прогнозують опадів, хоча сонце інколи може ховатися за хмарами. Стовпчики термометрів там покажуть +23...+25 градусів.
У південних областях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Водночас рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Повітря там прогріється до +23...+25 градусів. У частині північних регіонів синоптики прогнозують хмарну погоду та навіть дощі. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів.
З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +19...+21 градус.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 23 травня
Ужгород – +16...+18
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +18...+20
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +18...+20
Суми – +19...+21
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +22...+24
Київ – +19...+21