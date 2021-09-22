Холодно та без дощу не обійдеться: прогноз погоди на 23 вересня

22 вересня 2021 , 15:32
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у четвер, 23 вересня, буде по-осінньому прохолодною. Західним та південним областям пощастило більше – тут опадів не передбачається, а от решті регіонів слід бути готовими до дощу.

У північних, центральних та східних областях синоптики обіцяють опади. На Півдні буде сонячно, а от на Заході – хмарно, проте сухо.

Раніше Рятувальники показали відео із засніжених Карпат: рекомендують не йти у гори

Де в Україні буде найтепліше та найхолодніше

Найнижчі температурні показники – на Чернігівщині, тут повітря прогріється до +8...+10 градусів. Трохи тепліше на Сумщині, у Київській та Чернігівській областях – +9...+11.

Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму, тут стовпчики термометрів піднімуться до +13...+15 градусів. Проте у Криму, попри це тепло, таки дощитиме.

Зверніть увагу! У Києві – лише +9...+11 та не обійдеться без дощу. Вітер північно-західний 3 – 8 метрів на секунду.

За словами синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 23 вересня, Україна буде чи не найхолоднішою країною у Європі.

Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях, на радість грибникам та іншим громадянам, що гуляють по лісах, опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться. Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах,
– написала Діденко.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +13...+15

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +9...+11

Вінниця – +11...+13

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +8...+10

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +9...+11

Прогноз погоди на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

У четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі.
Температура повітря протягом дня у північних областях, практично в усіх центральних, на Харківщині, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах +6...+10 градусів.
Найближчої ночі, при проясненнях, можливі на ґрунті заморозки.
Почне, щоправда, завтра теплішати в багатьох західних областях, розтануть носи й щоки від повітря з милосерднішими градусами, +9...+13 тепла.
Також вищою обіцяє бути температура повітря на Півдні України, в Луганській та Донецькій областях, тут +10…+15 градусів. 
Вітер завтра переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути рвучким.
Між іншим, у п'ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів! Уважно!
Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях, на радість грибникам та іншим шастаючим по лісах громадянам, опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться.
Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах.
23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи, близько +9 градусів. Можливий невеликий дощ, щільна хмарність.
Не варто нехтувати навіть шапками та рукавичками, знадобляться, особливо в спальних районах, де між високими будинками турбулентний вітер посилює відчуття холоду.
24 вересня вітер посилиться до штормового, дощів побільшає.
Проте вихідними днями синоптична ситуація, озирнувшись, типу "хто я? де я?", схаменеться – підвищить градуси та почне вимітати дощ.
І навіть пустить на метеосцену сонце.
Автор: Ірина Пундор