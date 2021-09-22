Холодно та без дощу не обійдеться: прогноз погоди на 23 вересня

Погода в Україні у четвер, 23 вересня, буде по-осінньому прохолодною. Західним та південним областям пощастило більше – тут опадів не передбачається, а от решті регіонів слід бути готовими до дощу.

У північних, центральних та східних областях синоптики обіцяють опади. На Півдні буде сонячно, а от на Заході – хмарно, проте сухо.

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Де в Україні буде найтепліше та найхолодніше

Найнижчі температурні показники – на Чернігівщині, тут повітря прогріється до +8...+10 градусів. Трохи тепліше на Сумщині, у Київській та Чернігівській областях – +9...+11.

Найтепліше буде на Закарпатті та у Криму, тут стовпчики термометрів піднімуться до +13...+15 градусів. Проте у Криму, попри це тепло, таки дощитиме.

У Києві – лише +9...+11 та не обійдеться без дощу. Вітер північно-західний 3 – 8 метрів на секунду.

За словами синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 23 вересня, Україна буде чи не найхолоднішою країною у Європі.

Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях, на радість грибникам та іншим громадянам, що гуляють по лісах, опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться. Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах,

– написала Діденко.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +13...+15

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +9...+11

Вінниця – +11...+13

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +8...+10

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +9...+11

Прогноз погоди на 23 вересня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

У четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі.

Температура повітря протягом дня у північних областях, практично в усіх центральних, на Харківщині, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах +6...+10 градусів. Найближчої ночі, при проясненнях, можливі на ґрунті заморозки.

Почне, щоправда, завтра теплішати в багатьох західних областях, розтануть носи й щоки від повітря з милосерднішими градусами, +9...+13 тепла.

Також вищою обіцяє бути температура повітря на Півдні України, в Луганській та Донецькій областях, тут +10…+15 градусів.

Вітер завтра переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути рвучким. Між іншим, у п'ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів! Уважно!

Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях, на радість грибникам та іншим шастаючим по лісах громадянам, опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться. Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах.

23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи, близько +9 градусів. Можливий невеликий дощ, щільна хмарність. Не варто нехтувати навіть шапками та рукавичками, знадобляться, особливо в спальних районах, де між високими будинками турбулентний вітер посилює відчуття холоду.

24 вересня вітер посилиться до штормового, дощів побільшає.