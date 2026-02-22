У кількох областях до -10, а мокрий сніг по всій країні: прогноз погоди на 23 лютого
В понеділок, 23 лютого, по всій Україні сніжитиме. Мороз відступить на Заході, але є регіони, в яких буде до -10 градусів уночі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики попередили, що йтиме мокрий сніг, який налипатиме.
Який прогноз погоди на 23 лютого?
Буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій області, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади).
У північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в Карпатах пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі -1...-6, на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині -7...-12, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області від +2 до -3.
Вдень в Україні від -3 до +2, на заході та у південній частині країни +2...+7.
Якою буде погода в Києві?
Тут також хмарно. Мокрий сніг, місцями з дощем; налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі та вдень від -3 до +2. У Києві вночі та вдень близько нуля.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
23 лютого у північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу.
У Карпатах впродовж доби пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Уночі на Закарпатті та в Карпатах значний мокрий сніг та дощ.
На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту,
– нагадали синоптики.
Жовтий рівень небезпеки 23 лютого 2026 / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород +5...+7
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +4...+6
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +4...+6
- Луцьк +4...+6
- Рівне +4...+6
- Житомир -1...+1
- Вінниця -1...+1
- Одеса +3...+5
- Миколаїв +4...+6
- Херсон +4...+6
- Сімферополь +6...+8
- Кропивницький -1...+1
- Черкаси -1...+1
- Чернігів -1...+1
- Суми 0...-2
- Полтава -1...+1
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк 0...+2
- Луганськ -3...-1
- Харків 0...-2
Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Укргідрометцентр
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Чи засніжить ще Україну?
Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що наразі метеорологічна весна не настала. Та сильні снігопади вже навряд чи будуть.