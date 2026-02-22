Укр Рус
24 Канал Новини України У кількох областях до -10, а мокрий сніг по всій країні: прогноз погоди на 23 лютого
22 лютого, 15:52
3

У кількох областях до -10, а мокрий сніг по всій країні: прогноз погоди на 23 лютого

Ірина Чеботнікова

В понеділок, 23 лютого, по всій Україні сніжитиме. Мороз відступить на Заході, але є регіони, в яких буде до -10 градусів уночі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики попередили, що йтиме мокрий сніг, який налипатиме. 

До теми Коли прийде потепління і підвищиться температура в Україні, і що чекати від погоди після цього 

Який прогноз погоди на 23 лютого? 

Буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій області, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади). 

У північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. 

Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в Карпатах пориви 15 – 20 метрів на секунду. 

Температура вночі -1...-6, на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині -7...-12, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області від +2 до -3. 

Вдень в Україні від -3 до +2, на заході та у південній частині країни +2...+7. 

Якою буде погода в Києві? 

Тут також хмарно. Мокрий сніг, місцями з дощем; налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця. 

Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. 

Температура по області вночі та вдень від -3 до +2. У Києві вночі та вдень близько нуля. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 

23 лютого у північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу. 

У Карпатах впродовж доби пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Уночі на Закарпатті та в Карпатах значний мокрий сніг та дощ. 

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий). 

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту, 
– нагадали синоптики. 


Жовтий рівень небезпеки 23 лютого 2026 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1
  • Ужгород +5...+7
  • Львів +6...+8
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +4...+6
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +4...+6
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +4...+6
  • Житомир -1...+1
  • Вінниця -1...+1
  • Одеса +3...+5
  • Миколаїв +4...+6
  • Херсон +4...+6
  • Сімферополь +6...+8
  • Кропивницький -1...+1
  • Черкаси -1...+1
  • Чернігів -1...+1
  • Суми 0...-2
  • Полтава -1...+1
  • Дніпро +2...+4
  • Запоріжжя +4...+6
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ -3...-1
  • Харків 0...-2 


Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Укргідрометцентр 

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів. 

Чи засніжить ще Україну? 

Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що наразі метеорологічна весна не настала. Та сильні снігопади вже навряд чи будуть.