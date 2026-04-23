Уночі заморозки, місцями мокрий сніг, вдень – до +14: погода в Україні на 24 квітня

У п’ятницю, 24 квітня, в Україні очікується суттєве похолодання через надходження холодного повітря з півночі Європи. Вночі можливі заморозки, а вдень, порівняно з попередніми днями, температура повітря знизиться, особливо на Північному Сході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 24 квітня?

За прогнозом синоптиків, у нічні години температура становитиме +1 – +6 градусів, однак на поверхні ґрунту, а також у повітрі в більшості північних, центральних і Харківській областях очікуються заморозки до 0 – -3 градусів.

Вдень повітря прогріється до +7 – +12 градусів, а на Сході та Північному Сході – лише до +4 – +9 градусів.

На Сході, Південному Сході України та Сумщині пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом у нічний час. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Загалом по країні очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у прикарпатських, східних, а також у Дніпропетровській і Запорізькій областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві вночі температура становитиме +1 – +3 градусів, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – -2 градуси. Вдень стовпчики термометра показуватимуть +10 – +12 градусів.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +9...+11;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +11...+13;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +6...+8;

Суми +6...+8;

Полтава +6...+8;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +7...+9;

Луганськ +6...+8;

Харків +6...+8.



Прогноз погоди в Україні на 24 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

