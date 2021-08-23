На День Незалежності в Україні буде спекотно: прогноз погоди на 24 серпня
Погода в Україні у вівторок, 24 серпня, буде спекотною та дощовою. Зокрема, західні та центральні області накриють грози.
Тим часом на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Середня денна температура становитиме +25...+27 градусів.
Зауважте На Полтавщині випав град розміром зі сливу: шокуюче відео
Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометра піднімуться лише до + 19...+22 градусів. Водночас жителі східних регіонів та Криму зможуть насолодитися справді літніми +29 градусів.
У Києві на День Незалежності обіцяють +27 градусів. Водночас синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що температура повітря в українській столиці може піднятися навіть до +30.
Прогноз від синоптикині Діденко
За словами Діденко, Україна 24 серпня потерпатиме від локальних дощів. У більшості областей країни на День Незалежності потепліє. Водночас жителям Заходу варто готуватися до похолодання.
Продумайте, що цього Дня одягнути, у торбу дощовичок чи парасольку невелику, обов'язково пляшечку води, капелюшок від сонця, вишиванку із тоншої тканини та з коротким рукавом (за бажанням, звісно), пісенник, щоб слова знакових пісень не забути,
– закликала синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України 24 серпня
Ужгород – +20...+22
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +21...+23
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+29
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +27...+29
Київ – +25...+27