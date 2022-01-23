Морози охоплять всі регіони: прогноз погоди на 24 січня

Погода в Україні у понеділок, 24 січня, буде морозною. "Мінусова" температура вдарить у кожній області. Крім того, у частині регіонів сніжитиме.

Найхолодніше буде на Заході та Півночі. Там прогнозують -5...-7 градусів. На Закарпатті вдень буде -6...-8, а вночі – взагалі -14...-16.

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Варто тепліше одягатись

На Сході ситуація не надто тепліша. Стовпчики термометрів опустяться до -4...-6. Однак у Донецькій області буде -3...-5. У Центрі – теж -4...-6. На Півдні, зокрема у Херсонській та Миколаївській області обіцяють -3...-5, в Одеській – -2...-4.

Синоптикиня Наталка Діденко теж попереджає про мороз та радить одягатись тепло.

У Києві понеділок щипатиме за носа й щоки, вдень до -5...-7 градусів. Одягайтеся тепло,

– зауважує синоптикиня.

Де сніжитиме

У низці регіонів падатиме сніг – на Сході, в Центрі та на Півдні України. Діденко зазначає, що Північ та Захід у понеділок не матимуть істотних опадів. Сніжок може "потрусити" хіба в Карпатах.

Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України

За словами Діденко, потепління прийде в Україну з другої половини тижня. Спочатку воно охопить західні та північні області.

Ужгород – -6...-8

Львів – -5...-7

Івано-Франківськ – -5...-7

Тернопіль – -4...-6

Чернівці – -4...-6

Хмельницький – -4...-6

Луцьк – -4...-6

Рівне – -4...-6

Житомир – -4...-6

Вінниця – -4...-6

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -3...-5

Херсон – -3...-5

Сімферополь – -2...-4

Кропивницький – -4...-6

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -5...-7

Суми – -5...-7

Полтава – -5...-7

Дніпро – -3...-5

Запоріжжя – -2...-4

Донецьк – -4...-6

Луганськ – -3...-5

Харків – -4...-6

Київ – -4...-6



Погода 24 січня / Фото Укргідрометцентр