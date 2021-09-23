Не сподівайтеся на тепло і сонце: прогноз погоди на 24 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 24 вересня буде дощовою і холодною. В усіх областях синоптики прогнозують опади, на додачу до яких приєднається вітер.
Втім, є і позитивний момент: температура повітря підніметься на декілька градусів. У більшості областей вона коливатиметься між +10...+15 градусів.
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Погода 24 вересня в Україні
На Західній Україні та в центрі 24 вересня очікують на дощі. Опади йтимуть як удень, так і вночі. Середня температура повітря +12...+14. На Закарпатті буде найтепліше – +15...+17.
На Півдні України буде дещо тепліше, ніж у решті регіонів – +15...+18 градусів. Вночі тут прогнозують прохолодні +5...+7. Удень синоптики попереджають про дощ та вітер силою 7 – 12 метрів на секунду.
На Півночі буде дещо прохолодніше – +9...+13 градусів вдень, +4...+6 – вночі, тут також очікують на дощі і сильний вітер.
У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода. Температура повітря +12...+14 вдень, +4...+6 вночі.
Як пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці, на території України вируватиме сильний північно-західний вітер. За дощі ж відповідатиме атмосферний фронт північного циклону.
Трохи почне підвищуватися температура повітря – після, як зачарованих, +7...+9 градусів нарешті стовпчики термометрів зрушать до +11...+13 градусів. Проте на фоні зміни погоди – із дощем та сильним вітром – ця приємна метаморфоза буде малопомітною,
– написала вона.
Погода у містах України 24 вересня
Ужгород – +15...+17
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +11...+13
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +9...+11
Полтава – +11...+13
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +13...+15
Харків – +8...+10
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 24 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру