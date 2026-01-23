Мороз залишається в більшості областей: прогноз погоди на 24 січня
Погода в Україні в суботу, 24 січня, буде хмарною та місцями сніжною. На дорогах може утворюватися ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яка погода буде в Україні 24 січня?
В Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Невеликий сніг може випасти на Закарпатті, а вдень – і на Прикарпатті очікується мокрий сніг з дощем та ожеледь.
Людей попереджають, що цього дня можлива ожеледиця на дорогах, зокрема в західних областях.
Вітряні потоки йтимуть переважно зі Сходу, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
На Північному Сході країни температура може сягати від 10 до 15 градусів морозу, а вдень прогнозують від 7 до 12 градусів морозу. Тепліше буде на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті, де вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів морозу, а вдень – від -3 до +2 градусів. На решті території буде 6 – 11 градусів морозу вночі та від 4 до 9 градусів морозу вдень.
Яка погода прогнозується в обласних центрах?
Київ -9...-7;
Ужгород -1…+1;
Львів -1…+1;
Івано-Франківськ -1…+1;
Тернопіль 0…-2;
Чернівці -1…+1;
Хмельницький -4…-2;
Луцьк -6…-4;
Рівне -7…-5;
Житомир -7…-5;
Вінниця -5…-3;
Одеса -1…+1;
Миколаїв -1…+1;
Херсон -1…+1;
Сімферополь 0…+2;
Кропивницький -5…-3;
Черкаси -6…-4;
Чернігів -10…-8;
Суми -10…-8;
Полтава -8…-6;
Дніпро -7…-5;
Запоріжжя 0…+2;
Донецьк -8…-6;
Луганськ -9…-7;
Харків -9…-7.
Прогноз погоди в Україні на 24 січня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яка погода прогнозується найближчим часом?
Синоптики ваказують, що потепління почнеться з 24 – 25 січня, насамперед у південних і західних областях, коли тепле повітря зайде з південного напрямку. У той же час на півночі та північному сході ще триматимуться морозні ночі.
А вже 26 – 27 січня в Україну може прийти циклон із південного заходу, який принесе сніг та місцями дощі. Інтенсивність і напрямок опадів стануть зрозумілішими пізніше.
Кінець січня може супроводжуватися черговою хвилею холоду. Синоптики також кажуть, що на дорогах можливо буде ожеледиця й туман при зміні погодних умов.