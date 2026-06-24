Припече до +32, дощитиме лише у кількох регіонах: прогноз погоди на 25 червня

В Україні продовжує утримуватися спека. У четвер, 25 червня, подекуди температура повітря сягне +32.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 25 червня?

У четвер буде мінлива хмарність.

Опадів у більшості областей не буде. Невеликий короткочасний дощ, гроза очікується лише місцями у північних, східних областях та Криму вдень.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура становитиме +15 – +20, денна – +24 – +29, а на південному заході країни навіть +32.

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Яка буде температура у великих містах?

Київ +25…+27;

Ужгород +29…+31;

Львів +27…+29;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +26…+28;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +25…+27;

Рівне +26…+28;

Житомир +25…+27;

Вінниця +25…+27;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +28…+30;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +28…+30;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +22…+24;

Суми +22…+24;

Полтава +24…+26;

Дніпро +26…+28;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +22…+24;

Харків +24…+26.

Погода в Україні 25 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що протягом найближчих днів температура повітря в Україні залишатиметься доволі високою. Фахівці звертають увагу на поступове зростання рівня пожежної небезпеки. Попри періодичні дощі, загроза поширюватиметься на дедалі більшу кількість регіонів.