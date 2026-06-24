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24 Канал Новини України Припече до +32, дощитиме лише у кількох регіонах: прогноз погоди на 25 червня
24 червня, 16:31
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Оновлено - 16:58, 24 червня

Припече до +32, дощитиме лише у кількох регіонах: прогноз погоди на 25 червня

Софія Рожик

В Україні продовжує утримуватися спека. У четвер, 25 червня, подекуди температура повітря сягне +32.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Спека до +34 наближається до України: яку погоду принесе кінець червня 

Якою буде погода 25 червня?

У четвер буде мінлива хмарність.

Опадів у більшості областей не буде. Невеликий короткочасний дощ, гроза очікується лише місцями у північних, східних областях та Криму вдень.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна температура становитиме +15 – +20, денна – +24 – +29, а на південному заході країни навіть +32. 

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах  України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу

Яка буде температура у великих містах?

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +29…+31;
  • Львів +27…+29;
  • Івано-Франківськ +26…+28;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +26…+28;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +26…+28;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +25…+27;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +29…+31;
  • Херсон +28…+30;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +28…+30;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +22…+24;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +26…+28;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +26…+28;
  • Луганськ +22…+24;
  • Харків +24…+26.

Погода в Україні 25 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що протягом найближчих днів температура повітря в Україні залишатиметься доволі високою. Фахівці звертають увагу на поступове зростання рівня пожежної небезпеки. Попри періодичні дощі, загроза поширюватиметься на дедалі більшу кількість регіонів.

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