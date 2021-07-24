Прогноз погоди на 25 липня: в Україні гостюватиме антициклон, буде спекотно і лагідно
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 25 липня, буде сонячною і теплою. Дощі прогнозують лише на Чернігівщині та Сумщині.
Після затяжної негоди в Україні повернулася літня спека. Середня денна температура у країні становитиме +27...+29 градусів.
Зауважте В Україні буде все більше таких злив, – урбаніст пояснив, як убезпечити міста від затоплень
Найпрохолодніше буде на Півночі. За даними синоптиків, вдень повітря там прогріється максимально до +28 градусів.
Максимальним теплом зможуть насолодитися жителі Півдня та Сходу. Там обіцяють до +30 градусів тепла. Найтеплішою областю в Україні стане Запорізька: стовпчики термометра прогріються до +31 градуса.
У Києві синоптики прогнозують +26...+28 градусів. Опадів в українській столиці очікувати не варто.
Коментар синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко заявила, що "вихідними Україна знову буде в гостях у антициклона".
Субота і неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки – милуйтеся,
– закликала синоптикиня.
Діденко закликала українців провести ці сонячні та лагідні дні у мандрівках. Зокрема, відвідати Батурин, Качанівку, Софіївку чи Асканію-Нову.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 25 липня
Ужгород – +27...+29
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29
Київ – +26...+28