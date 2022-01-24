На Заході обіцяють -17: прогноз погоди на 25 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 25 січня, буде холодною та сніжною. В усіх областях, окрім центральних, синоптики прогнозують сніг та похмуре небо.
Різкий перепад температур на Заході
Морози все ще не планують відступати з України. У західних регіонах вночі температура повітря опуститься до -17 градусів.
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Так, ніч проти 25 січня буде найхолоднішою на Заході. Водночас там буде й найтепліший день. Після морозної ночі температура повітря різко підійметься до нуля. Зауважимо, -17 градусів прогнозують на Закарпатті та Буковині. У Львові ж буде -13...-15 градусів, а на Волині – -10...-12 градусів.
Вдень на Закарпатті стовпчики термометрів підіймуться до -6...-8 градусів, а на Буковині – -1...-3 градусів.
На Сході температура повітря вдень становитиме -2...-4 градусів. І вдень, і вночі падатиме сніг. Північно-східний вітер рухатиметься зі швидкість 5 – 10 метрів на секунду.
У центральних регіонах синоптики прогнозують морозну погоду – -4...-6 градусів. Істотних опадів не буде. Однак на дорогах у столиці прогнозують ожеледицю.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – -6...-8
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -2...-4
Луцьк – 0...-2
Рівне – 0...-2
Житомир – -3...-5
Вінниця – -3....-5
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -3...-5
Херсон – -3...-5
Сімферополь – -2...-4
Кропивницький – -4...-6
Черкаси – -4...-6
Чернігів – -4...-6
Суми – -5...-7
Полтава – -4...-6
Дніпро – -4...-6
Запоріжжя – -3...-5
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -2...-4
Харків – -5...-7
Київ – -5...-7
Прогноз погоди на 25 січня / Карта Укргідрометцентру