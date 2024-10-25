Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у багатьох областях України

Синоптики попередили мешканців низки областей про небезпечні метеорологічні явища у п'ятницю, 25 жовтня. Зокрема, йдеться про західні та північно-східні регіони.

Там у цей день очікується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Туманна погода утримуватиметься у першій половині дня

Туман прогнозується на Львівщині, Хмельниччині, в решті західних областей, на Житомирщині, Вінниччині, а також у північно-східній частині України.

Погіршення погодних умов утримуватиметься у першій половині дня 25 жовтня.

За даними синоптиків, видимість – 200 – 500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. Синоптики пояснюють, що І рівень небезпечності оголошується, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Мешканцям рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Попередження про туман 25 жовтня / Карта Укргідрометцентру