Прогноз погоди на 26 червня: грози та нестерпна спека до +35 градусів

Погода в Україні в суботу, 26 червня, знову буде дуже спекотною. Найтепліше буде на Сході України, натомість на кілька градусів меншою буде спека на Заході. Усі регіони України, крім східних, накриють дощі та грози.

На всій території України 26 червня буде сильна спека. Максимальна температура повітря становитиме орієнтовно +33...+35 градусів.

До теми Аномальна спека та грози: якою буде погода в липні

Погода в регіонах України

На Заході України температура прогріється в середньому до +24...+27 градусів. На Півдні та Півночі буде ще тепліше – в середньому +29...+35 градусів. У центральних та східних областях повітря прогріється до +33...+35 градусів.

Дощі з грозами прогнозують у багатьох областях України. Сонячно та без опадів буде тільки в:

Черкаській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Луганській,

Донецькій областях.

У Києві 26 червня, за словами синоптикині Наталки Діденко, буде спекотно – до +33 градусів, проте є ймовірність дощу з грозою. Синоптикиня попереджає бути уважними до здоров'я людей з серцево-судинними недугами, адже змінюватиметься тиск, температура та вологість.

В Україну вихідними йде послаблення спеки!

– заявила Діденко. У суботу повітряна маса з лагіднішими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінниччину – там буде +23… +29 градусів, подекуди до +30 градусів. Та решта території – більшість Півночі, Центру, Схід та Південь "ще смажитимуться на атмосферній пательні" – там буде до +30+37 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 26 червня

Ужгород – +26...+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +33...+35

Вінниця – +31...+33

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +33...+35

Суми – +32...+34

Полтава – +32...+34

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35

Київ – +32...+34



Прогноз погоди на 26 червня / Фото Укргідрометцентру