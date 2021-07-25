Прогноз погоди на 26 липня: буде спека, подекуди прогнозують дощі

Погода в Україні у понеділок, 26 липня, буде спекотною. Майже на всій території країни буде сонячно та безхмарно.

Щоправда, дощ можливий тільки в деяких західних та північно-західних регіонах країни. Однак там однаково буде літня спека.

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Погода в регіонах України

Найтепліше буде на Півдні та на Сході. На Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині – 30… 32 градуси тепла. У середньому в регіонах буде – +27...+29 градусів.

Дощі прогнозують на:

Закарпатті,

Львівщині,

Волині,

Рівненщині.

У Києві 24 – 25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25...+27 градусів,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 26 липня

Ужгород – +28...+30

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +28...+30

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +27...+29



Погода в Україні на 26 липня / Карта Укргідрометцентру