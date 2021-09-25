Сонце та +20 градусів: прогноз погоди на 26 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 26 вересня, буде сонячною та теплою. Невеликі опади можливі лише у східних областях.
Найтепліше традиційно буде на Півдні України. Там синоптики прогнозують +20...+22 градусів. В Одесі температура повітря підійметься до +23 градусів.
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Мешканці західних областей також зможуть порадіти осінній теплоті. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +19...+21 градусів. На Закарпатті буде на градусі тепліше, а на Волині – холодніше.
У центральних та північних областях буде прохолодніше. Температура повітря прогріється лише до +17...+19 градусів. На Сумщині ще менше – +14...+16 градусів.
У Києві синоптики прогнозують +15...+17 градусів та сонячне небо. Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів на секунду.
Де очікувати дощ
- На Харківщині;
- Луганщині;
- Донеччині.
Водночас повітря у цих регіонах буде відносно теплим – +17...+19 градусів.Важливо! У неділю у частині областей – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській – прогнозують сильні пориви вітру. Вони становитимуть до 15 – 20 метрів за секунду. Через це рятувальники оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.
Погода у містах України 26 вересня
Ужгород – +20...+22
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +17...+19
Вінниця – +19...+21
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +17...+19
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +17...+19
Київ – +15...+17
Якою буде погода 26 вересня / Карта Укргідрометцентру