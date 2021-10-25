Сонячна осінь продовжується: прогноз погоди на 26 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 26 жовтня буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Сонячна осінь продовжить тішити українців в усіх регіонах.
Протягом вівторка буде ясно, на небі подекуди з'являтимуться хмари. Однак, опадів вони не принесуть.
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Погода в Україні 26 жовтня
Теплої погоди в Україні все ж чекати не варто. Стовпчики термометрів піднімуться максимально до +10...+12 градусів. Це на два-три градуси тепліше, ніж було попередньої доби.
На Сході України буде найхолодніше – +9...+11 градусів. У Сумській області температура прогріється лише до +8...+10.
Найтепліше буде на Заході: у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській і Рівненській області вдень очікують +12...+14 градусів.
Уночі на території усіх областей фіксуватимуть мінусові температури. На Донеччині і Луганщині вночі буде найхолодніше – -7...-5 градусів.
У Києві погода вдень буде ясною і без опадів. Синоптики прогнозують +9...+11 градусів вдень, 0...-2 вночі.
Прогноз погоди у містах України на 26 жовтня:
Ужгород – +12...+14
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +10...+12
Вінниця – +10...+12
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +9...+11
Суми – +8...+10
Полтава – +9...+11
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +9...+11
Харків – +9...+11
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 26 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру