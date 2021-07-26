Прогноз погоди на 27 липня: в Україну повертається спека до +34, Захід охоплять грози

Погода в Україні у вівторок, 27 липня, залишатиметься спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться аж до +34 градсів тепла. Західні регіони накриють дощі з грозами.

Денна температура повітря коливатиметься від +28 до +34 градусів тепла. Найтепліше буде у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

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На Півдні – без опадів. Мешканцям Миколаївщини та Херсонщини слід підготуватися до спекотного та сонячного дня, температура сягатиме +32...+34 градусів. На Одещині – дещо "холодніше", від +30 до +32.

У північних регіонах прогнозують невелику хмарність. На Чернігівщині буде до +32 градусів, на Сумщині – до +31. Дощів там очікувати не варто.

Водночас західні області 27 липня накриють грози, окрім Буковини. Найтепліше буде на у Чернівецькій та Закарпатській областях, найхолодніше – на Рівненщині.

На Сході та у Центрі денна температура коливатиметься у межах +29...+34 градусів. Зранку погода може бути похмурою, згодом небо поступово проясниться, опадів не прогнозують.

У Києві у вівторок, 27 липня, стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів. Ввечері небо може затягнутися хмарами, але дощ – малоймовірний.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці наголосила, що 27 липня короткочасні дощі та грози охоплять увесь Захід, торкнуться Вінниччини та Житомирщини. Проте на решті території України спостерігатиметься суха погода.

Впродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України, а також Дніпро з районами, свіжіше повітря буде в західних областях,

– зазначила вона.

Погода у містах України у вівторок, 27 липня

Ужгород – +30...+32

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +28...+30

Житомир – +28...+30

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +30...+32

Суми – +29...+31

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +30...+32

Погода у містах України 27 липня / Карта Укргідрометцентру