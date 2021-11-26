Україну накриють дощі: прогноз погоди на 27 листопада

Погода в Україні у суботу, 27 листопада, буде теплою та дощовою. Зокрема, на Півдні температура повітря прогріється до +14...+15 градусів.

Синоптики прогнозують дощі у всіх областях України, окрім Хмельницької, Житомирської та Одеської. Найтепліше буде на Миколаївщині та Херсонщині. А також – у Криму. Зокрема, у Сімферополі обіцяють до +15 градусів.

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Жителям Заходу та Сходу доведеться миритися з прохолоднішою погодою. Середня денна температура там становитиме +5...+7 градусів.

Найпрохолодніше буде на Закарпатті й Луганщині. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.

У Києві обіцяють +8...+10 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що причиною дощової погоди в Україні стануть атмосферні фронти.

Основна порція опадів припаде на ніч та ранок. Вдень опади припинятимуться і залишаться лише на Сході та північному сході України. А ще зачеплять у денні години Черкащину, Полтавщину, Дніпро з районами,

– наголосила Діденко.

Погода у містах України 27 листопада

Ужгород – +4...+6

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +4...+6

Рівне – +5...+7

Житомир – +8...+10

Вінниця – +7...+9

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +7...+9

Суми – +5...+7

Полтава – +6...+8

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +9..+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +4...+6

Харків – +5...+7

Київ – +8...+10



Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / Карта Укргідрометцентр