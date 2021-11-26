Україну накриють дощі: прогноз погоди на 27 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 27 листопада, буде теплою та дощовою. Зокрема, на Півдні температура повітря прогріється до +14...+15 градусів.
Синоптики прогнозують дощі у всіх областях України, окрім Хмельницької, Житомирської та Одеської. Найтепліше буде на Миколаївщині та Херсонщині. А також – у Криму. Зокрема, у Сімферополі обіцяють до +15 градусів.
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Жителям Заходу та Сходу доведеться миритися з прохолоднішою погодою. Середня денна температура там становитиме +5...+7 градусів.
Найпрохолодніше буде на Закарпатті й Луганщині. Там температура повітря прогріється лише до +4...+6 градусів.
У Києві обіцяють +8...+10 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що причиною дощової погоди в Україні стануть атмосферні фронти.
Основна порція опадів припаде на ніч та ранок. Вдень опади припинятимуться і залишаться лише на Сході та північному сході України. А ще зачеплять у денні години Черкащину, Полтавщину, Дніпро з районами,
– наголосила Діденко.
Погода у містах України 27 листопада
Ужгород – +4...+6
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +4...+6
Рівне – +5...+7
Житомир – +8...+10
Вінниця – +7...+9
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +7...+9
Суми – +5...+7
Полтава – +6...+8
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +9..+11
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +4...+6
Харків – +5...+7
Київ – +8...+10
Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / Карта Укргідрометцентр