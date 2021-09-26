Тепло не відступає: прогноз погоди на 27 вересня

Погода в Україні у понеділок, 27 вересня, буде сухою та теплою. По всій території країни день мине без опадів.

Температура повітря майже по всій країні коливатиметься в межах +13...+18 градусів. найтепліше буде на Закарпатті.

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Прогноз погоди в регіонах

Найпрохолодніше 27 вересня буде на Півночі, Сході та в Центрі. Там повітря розігріється до +13...+16 градусів. Значно тепліше буде на Півдні – +16...+19 градусів.

У західних областях температура повітря становитиме здебільшого +14...+18, однак на Закарпатті стовпчики термометра піднімуться до +20...+22.

В столиці буде прохолодно – +13...+15, однак без опадів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, таку погоду в Україну приніс антициклон.

Погода в містах

Ужгород – +20...+22

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +14...+16

Житомир – +14...+16

Вінниця – +14...+16

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +13...+15

Київ – +13...+15



Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру