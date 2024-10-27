Де буде майже +20 градусів: погода на 27 жовтня

27 жовтня 2024, 07:08
Читать новость на русском
Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 27 жовтня, в Україні буде сухою. Вдень у частині областей ще пригріє до +19 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Якою буде погода в останню неділю жовтня, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Чи буде ще бабине літо, а взимку морози до -30: інтерв'ю метеорологині про погоду в Україні

Погода на 27 жовтня 2024 

Синоптики зазначили, що 27 жовтня в Україні мінлива хмарність. Жодних опадів не очікується.

Вночі та вранці у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях подекуди туман. Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +2 – +7, на Сході країни від +3 до -2 градусів; вдень +11 – +16, на Прикарпатті й Закарпатті до +19 градусів,
– прогнозували в Укргідрометцентрі.

Дізнайтеся вже зараз Якою буде погода в листопаді: прогноз на місяць

Прогноз погоди на 27 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +13 – +15
  • Ужгород +16 – +18
  • Львів +16 – +18
  • Івано-Франківськ +15 – +17
  • Тернопіль +15 – +17
  • Чернівці +14 – +16
  • Хмельницький +13 – +15
  • Луцьк +14 – +16
  • Рівне +14 – +16
  • Житомир +13 – +15
  • Вінниця +13 – +15
  • Одеса +14 – +16
  • Миколаїв +15 – +17
  • Херсон +14 – +16
  • Сімферополь +14 – +16
  • Кропивницький +13 – +15
  • Черкаси +13 – +15
  • Чернігів +12 – +14
  • Суми +12 – +14
  • Полтава +13 – +15
  • Дніпро +13 – +15
  • Запоріжжя +13 – +15
  • Донецьк +11 – +13
  • Луганськ +10 – +12
  • Харків +12 – +14