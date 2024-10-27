Де буде майже +20 градусів: погода на 27 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 27 жовтня, в Україні буде сухою. Вдень у частині областей ще пригріє до +19 градусів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Якою буде погода в останню неділю жовтня, передає 24 Канал.
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Погода на 27 жовтня 2024
Синоптики зазначили, що 27 жовтня в Україні мінлива хмарність. Жодних опадів не очікується.
Вночі та вранці у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях подекуди туман. Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +2 – +7, на Сході країни від +3 до -2 градусів; вдень +11 – +16, на Прикарпатті й Закарпатті до +19 градусів,
– прогнозували в Укргідрометцентрі.
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Температура у великих містах
- Київ +13 – +15
- Ужгород +16 – +18
- Львів +16 – +18
- Івано-Франківськ +15 – +17
- Тернопіль +15 – +17
- Чернівці +14 – +16
- Хмельницький +13 – +15
- Луцьк +14 – +16
- Рівне +14 – +16
- Житомир +13 – +15
- Вінниця +13 – +15
- Одеса +14 – +16
- Миколаїв +15 – +17
- Херсон +14 – +16
- Сімферополь +14 – +16
- Кропивницький +13 – +15
- Черкаси +13 – +15
- Чернігів +12 – +14
- Суми +12 – +14
- Полтава +13 – +15
- Дніпро +13 – +15
- Запоріжжя +13 – +15
- Донецьк +11 – +13
- Луганськ +10 – +12
- Харків +12 – +14