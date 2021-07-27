Прогноз погоди на 28 липня: спека по всій країні та подекуди грози

Погода в Україні у середу, 28 липня, буде спекотною. У багатьох областях прогнозують сильні дощі, проте температура повітря прогріється у середньому до +29...+32 градусів.

Дощ буде у західних, північних, центральних областях. Щоправда, на Сході та Півдні країни прогнозують сонячну погоду без опадів.

Зауважте Інколи +40 і спека – більша, ніж зазвичай: якою буде погода в Україні в серпні

Погода в регіонах України

На Заході країни прогнозують спекотну погоду – до +30… +33 градусів. Усі західні області накриють дощі. У центральних регіонах України також дощитиме. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині прогнозують грози.

У східному регіоні прогнозують рекордну спеку – в середньому до +31...+33 градусів. Найспекотніше буде на Запоріжжі – +32...+34 градуси.

На Півдні країни прогнозують сонячну погоду. Найтепліше буде на Херсонщині – до +32...+34 градусів.

У Києві в ніч з 27 на 28 липня, а також вранці прогнозуюють короткочасні дощі та грози.

Вдень у середу істотні опади малоймовірні. У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів,

– розповіла Наталка Діденко.

Погода у містах України в середу, 28 липня

Ужгород – +31...+33

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +28...+30

Рівне – +28...+30

Житомир – +28...+30

Вінниця – +31...+33

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +31...+33

Київ – +28...+30



Погода у містах України 28 липня / Карта Укргідрометцентру