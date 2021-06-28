Прогноз погоди на 29 червня: у більшості областей буде сухо, однак частину зачеплять дощі

Погода в Україні у вівторок, 29 червня, буде спекотною, однак у частині областей дощовою. Середня температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 градусів.

За словами синоптикині, дощі провокуватиме антициклон Альфа, в більшості областей переважатиме суха погода.

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Погода у регіонах

Однак усім регіонам уникнути опадів все ж не вдасться. Дощі з грозами, подекуди шквали та град ймовірні на Донбасі, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, торкнуться Чернігівської, Черкаської та Київської областей.

Також локальні дощі пройдуть у Карпатах та в прикарпатських районах.

Температура повітря становитиме у більшості регіонів +25…+29 градусів. Спекотніше буде в Одеській області – +28…+30 градусів, а також Закарпатській – +29…+31 градусів.

Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві не очікують суттєвих опадів, стовпчики термометрів сягатимуть +26…+28 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на вівторок, 29 червня

Ужгород – +29...+31

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на 29 червня / Карта Укргідрометцентру