Без опадів, але з морозами: прогноз погоди на 29 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 29 грудня буде похмурою та морозною. У кількох областях можливі опади у вигляді снігу та дощу.
Найхолодніше 29 грудня буде на Півночі України. Найтеплішою погода буде у східнгих областях.
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Погода в регіонах
На Заході країни сніг накриє Львівщину та Закарпаття. Водночас в інших областях день мине без опадів. Стовпчики термометра зупиняться на показниках від -5 до +2 градусів.
На Півночі вночі температура повітря зменшиться до -11...-7 градусів морозу, а вдень коливатиметься в межах -6...-3. Приблизно такою ж погода буде і центральних та південних областях, щоправда мороз буде слабшим – -10...-5 градусів вночі та -6...-2 вдень.
Частину Сходу накриє сніг з дощем. Зокрема Донецьку, Луганську та Харківську області. Температура повітря вдень, хоч і не суттєво, але все ж підніметься вище нуля – до +1 градуса.
Загалом по всій території України вночі можливий сніг.
У столиці ніч мине зі снігом, однак день синоптики прогнозують без суттєвих опадів. температура повітря коливатиметься в межах -6...-4 градуси морозу.
Погода в містах
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -3...-5
Луцьк – -3...-5
Рівне – -3...-5
Житомир – -3...-5
Вінниця – -3...-5
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -3...-5
Херсон – -1...+1
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -3...-5
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -4...-6
Суми – -4...-6
Полтава – -2...-4
Дніпро – -3...-5
Запоріжжя – 0...-2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...-2
Київ – -4...-6
Прогноз погоди на 29 грудня / Карта Укргідрометцентру