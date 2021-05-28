Прогноз погоди на 29 травня: Україну накриють дощі та грози

Погода в Україні у суботу, 29 травня, буде вологою. Синоптики прогнозують дощі та грози у всіх регіонах.
Метеорологи повідомляють, що у західних, північних та частині центральних областей буде прохолодно. Водночас найбільшого тепла варто очікувати на Сході.
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Погода в Україні 29 травня
У Західній Україні прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +15…+18 градусів. У східних регіонах також сильні опади. Однак там буде набагато тепліше, вдень +25...+28 градусів.
На Півночі країни синоптики теж попереджають про дощі. Позначки на термометрах покажуть +17...+22 градусів. У південних областях завтра йтимуть грози. Там слід очікувати +21...+26 градусів.
У Києві 29 травня варто брати зі собою парасольку – прогнозують опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.
Дощі в Україні
Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці розповіла про те, що дощі та грози будуть періодичними.
Звичайно, враховуючи сезон, ці дощі не йтимуть нескінченними сумними осінніми шеренгами – будуть короткочасними та даватимуть шанс на прояснення,
– написала метеорологиня.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 29 травня
Ужгород – +15...+17
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +15...+17
Рівне – +16...+18
Житомир – +18...+20
Вінниця – +18...+20
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +19...+21
Суми – +20...+22
Полтава – +20...+22
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +17...+19