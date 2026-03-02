Укр Рус
2 березня, 17:39
До +11, але подекуди з опадами: прогноз погоди на 3 березня

Софія Рожик

Погода в Україні на третій день весни подекуди порадує теплом до +11. Але місцями очікуються опади.

Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 3 березня?

У вівторок, 3 березня, буде хмарно з проясненнями. 

Місцями пройде невеликий дощ, а вночі – з мокрим снігом. Сухою погода буде лише у більшості західних, а вночі і в східних областях.

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями прогнозують ожеледиця. Окрім того, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди буде туман.

Вітер цього дня – північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від +3 до -2, а денна – 0 – +5.

Найтеплішим день буде на заході та півдні країни – +6 – +11.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +2...+4
  • Ужгород +8...+10
  • Львів +7...+9
  • Івано-Франківськ +7...+9
  • Тернопіль +7...+9
  • Чернівці +7...+9
  • Хмельницький +6...+8
  • Луцьк +7...+9
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +3...+5
  • Вінниця +4...+6
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +7...+9
  • Херсон  +7...+9
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +3...+5
  • Черкаси +2...+4
  • Чернігів +2...+4
  • Суми +2...+4
  • Полтава +2...+4
  • Дніпро +3...+5
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +2...+4

Погода в Україні 3 березня / Карта Укргідрометцентру

