До +11, але подекуди з опадами: прогноз погоди на 3 березня
Погода в Україні на третій день весни подекуди порадує теплом до +11. Але місцями очікуються опади.
Про це пише Укргідрометцентр.
Якою буде погода 3 березня?
У вівторок, 3 березня, буде хмарно з проясненнями.
Місцями пройде невеликий дощ, а вночі – з мокрим снігом. Сухою погода буде лише у більшості західних, а вночі і в східних областях.
Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями прогнозують ожеледиця. Окрім того, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди буде туман.
Вітер цього дня – північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Нічна температура коливатиметься від +3 до -2, а денна – 0 – +5.
Найтеплішим день буде на заході та півдні країни – +6 – +11.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +2...+4
- Ужгород +8...+10
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +7...+9
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +7...+9
- Хмельницький +6...+8
- Луцьк +7...+9
- Рівне +6...+8
- Житомир +3...+5
- Вінниця +4...+6
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +7...+9
- Херсон +7...+9
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +3...+5
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +2...+4
- Суми +2...+4
- Полтава +2...+4
- Дніпро +3...+5
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +2...+4
- Харків +2...+4
Погода в Україні 3 березня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що у першій декаді березня лютих морозів не прогнозують.
Протягом першого тижня березня буде спокійна погода з невеликими опадами. Термометри вдень показуватимуть від +2 до +15 градусів.
У березні не прогнозують й снігопадів. У квітні сніг може випасти, але це важко спрогнозувати наперед, бо подібні явища короткострокові.