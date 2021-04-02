Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні до +13, у Карпатах – мокрий сніг

Мешканці більшості регіонів України у суботу, 3 квітня, знову відчують похолодання. Західні та східні області накриють дощі, а у Карпатах випаде мокрий сніг. Температура коливатиметься у межах +8...+13 градусів.

Найтепліше буде традиційно на Півдні. На Херсонщині, Миколаївщині та в окупованому Криму повітря прогріється до +13 градусів. В Одеській області буде холодніше – лише +8...+10.

Зверніть увагу Зима ще близько: на високогір'ї Карпат до 15 сантиметрів снігу

Західні регіони накриють опади. Дощі прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині та Буковині. Денна температура буде межах +8...+10 градусів.

Дощитиме також на Сході – у Луганській та Донецькій областях. Там прогнозують до +10...+12 градусів. На Харківщині, попри відсутність опадів, буде трохи прохолодніше.

У Центрі та на Півночі протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода, проте без істотних опадів. У Кіровоградській області буде найтепліше, там прогнозують до +13 градусів.

Прохолодно та хмарно буде й у Києві. Денна температура коливатиметься у межах +8...+10 градусів, опади протягом дня – малоймовірні.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що у суботу максимальна температура повітря в Україні сягатиме лише +6...+11 градусів, а на Півдні та подекуди у Центрі – +10...+13 градусів.

У суботу дощі пройдуть у східній частині та подекуди в західних областях, у Карпатах – з мокрим снігом,

– додала вона.

Й зауважила, що у Києві вихідні також обіцяють прохолоду та свіжість. Температура повітря у денні години не перевищуватиме +10 градусів. Вночі буде значно свіжіше.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 3 квітня

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+11

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +9...+11

Київ – +8...+10



Прогноз погоди на 3 квітня / Карта Укргідрометцентру