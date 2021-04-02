Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні до +13, у Карпатах – мокрий сніг

Мешканці більшості регіонів України у суботу, 3 квітня, знову відчують похолодання. Західні та східні області накриють дощі, а у Карпатах випаде мокрий сніг. Температура коливатиметься у межах +8...+13 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде традиційно на Півдні. На Херсонщині, Миколаївщині та в окупованому Криму повітря прогріється до +13 градусів. В Одеській області буде холодніше – лише +8...+10.
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Західні регіони накриють опади. Дощі прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині та Буковині. Денна температура буде межах +8...+10 градусів.
Дощитиме також на Сході – у Луганській та Донецькій областях. Там прогнозують до +10...+12 градусів. На Харківщині, попри відсутність опадів, буде трохи прохолодніше.
У Центрі та на Півночі протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода, проте без істотних опадів. У Кіровоградській області буде найтепліше, там прогнозують до +13 градусів.
Прохолодно та хмарно буде й у Києві. Денна температура коливатиметься у межах +8...+10 градусів, опади протягом дня – малоймовірні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що у суботу максимальна температура повітря в Україні сягатиме лише +6...+11 градусів, а на Півдні та подекуди у Центрі – +10...+13 градусів.
У суботу дощі пройдуть у східній частині та подекуди в західних областях, у Карпатах – з мокрим снігом,
– додала вона.
Й зауважила, що у Києві вихідні також обіцяють прохолоду та свіжість. Температура повітря у денні години не перевищуватиме +10 градусів. Вночі буде значно свіжіше.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 3 квітня
Ужгород – +10...+12
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +9...+11
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +10...+12
Харків – +9...+11
Київ – +8...+10
Прогноз погоди на 3 квітня / Карта Укргідрометцентру