Прогноз погоди на 3 липня: в Україні знову будуть дощі з грозами, у деяких регіонах – спека

Погода в Україні в суботу, 3 липня, буде теплою. Найспекотніше в східних областях – до +30...+32 градусів. Проте на всій території країни буде хмарно, прогнозують дощі з грозами.

Окрім сильного дощу та грозів, в деяких регіонах України буде сильний вітер. Через град та шквальний вітер там синоптики прогнозують І (жовтий) рівень небезпечності.

До теми Не час розслаблятися: в Україні зливи, шквальний вітер, а у горах – паводки

Погода в регіонах в суботу, 3 липня

На Заході України буде найнижча температура повітря – в середньому +22...+25 градусів. Натомість у центральних, південних та північних областях буде дещо тепліше – +25...+28 градусів.

Найспекотніше буде на Луганщині – понад 30 градусів. У інших східних областях буде орієнтовно +26...+29 градусів.

Погода в столиці

У Києві 3 – 4 липня очікується +26…+28 градусів. Також прогностичні моделі обіцяють короткочасні грозові дощі,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Також у Києві буде така ж погода, як і в більшості областей – при грозах можливе шквалисте посилення вітру та град.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 3 липня:

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +24...+26

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28



Прогноз погоди у містах України на 3 липня / Скриншот Укргідрометцентру