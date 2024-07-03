Грози, град та сильні дощі: частину України знову накриє негода

На Україну знову суне негода. Синоптики попереджають про погіршення погоди у середу, 3 липня, мешканців кількох областей.

Синоптики прогнозують грози, град, сильні дощі та шквали. Вони оголосили I рівень небезпечності, а подекуди – навіть II.

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Де очікується погіршення погоди

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині.

"3 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях – грози, в окремих районах – град та шквали 15-20 метрів за секунду, у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях – значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий), у Чернівецькій області – сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у прогнозі синоптиків.

Попередження про грози, град та дощі на 3 липня / Карта Укргідрометцентру

При цьому на решті території України 3 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він протримається ще декілька днів – щонайменше до 6 липня.

На території більшості областей переважає пожежна небезпека / Карта Укргідрометцентру